Calciomercato Juventus, Aouar nel mirino: asta con City e PSG

Calciomercato Juventus: Aouar, parte l’asta da 70 milioni

Calcio Mercato Juventus Aouar | La Juventus continua il suo mercato, e lo fa pensando ai grandi nomi in vista della prossima stagione. In estate ci sarà parecchio tempo per investire, magari a centrocampo, dove le idee sono tante, e i nomi altrettanto. Pogba è il sogno, Tonali la suggestione; di mezzo c’è Aouar, forse l’obiettivo più importante al momento, sia per fattibilità che per certezze tecniche.

Il centrocampista francese – nonostante sia molto giovane – ha dato già grandi dimostrazioni di forza in questi anni al Lione, e adesso il suo prezzo si aggira intorno ai 70 milioni di euro. Una cifra molto alta, e che potrebbe addirittura salire. Il motivo? Lo scatenarsi di una vera e propria asta con altre due pretendenti: PSG e Manchester City. A riportarlo è il portale inglese Daily Mirror.

Juventus-Aouar: prezzo alto, ma Paratici ci proverà

Aouar resta un obiettivo più che concreto per la Juventus, ma portare il francese a Torino non sarà affatto un’impresa facile. I contatti tra le parti vanno avanti da un bel po, e il prezzo di 70 milioni di euro è un ostacolo grande, ma non impossibile da superare. Paratici ci proverà sicuramente, tenendo in considerazione tutte le difficoltà del caso.