Calciomercato Juventus, Alaba obiettivo concreto: ecco il prezzo dell’operazione

Calciomercato Juventus: Alaba, pista calda con il Bayern

Calcio Mercato Juventus Alaba | Mercato infuocato in Serie A, in particolare quello della Juventus, che approfitta di questo momento di stop per pensare ai possibili innesti per la prossima stagione. Possibile che le idee di gennaio possano finalmente prendere forma in estate, ed è altrettanto possibile che Paratici possa andare a sfruttare qualche occasione sparsa per l’Europa. Nel mirino ci sono tanti giocatori, compreso uno dal Bayern Monaco: David Alaba.

Il terzino austriaco è in scadenza nel 2021, e a quanto pare il rinnovo appare molto difficile, ragion per cui il club bianconero potrebbe dire la sua in una potenziale corsa. Il prezzo per il giocatore si aggira intorno ai 60 milioni di euro, con una concorrenza che però complica decisamente le cose: stando a quanto riportato da Bild, anche Barcellona e Real Madrid starebbero fiutando l’affare.

Alaba: duttilità ed esperienza al servizio di Sarri

Alaba è un giocatore importante, e il suo valore è riuscito a dimostrarlo costantemente nel corso di questi ultimi anni. Il suo rendimento da terzino è sempre stato al top, ma la sua capacità di interpretare bene anche i ruoli di mediano e centrale di difesa lo hanno reso una pedina imprescindibile per il Bayern Monaco. Sarri stravederebbe per lui, la corsa è già iniziata.