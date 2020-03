Calciomercato Juventus, Raiola annuncia il possibile trasferimento al Real Madrid di un suo calciatorore

Calcio mercato Juventus Pogba Real Madrid Raiola | Mino Raiola, noto procuratore tra gli altri di Paul Pogba, ha ammesso nelle ultime ore di voler chiudere con il Real Madrid di Florentino Perez per l’acquisto di un grande calciatore la prossima sessione di mercato. In estate sarà un mercato piuttosto particolare, vista la possibile chiusura dei campionati europei tra giugno e luglio a causa dell’emergenza Coronavirus. Intanto, Raiola fa spaventare i tifosi della Juventus con la sue dichiarazioni. In questi ultimi mesi, sembrava sempre più possibile l’addio di Pogba dal Manchester United (in scadenza di contratto nel 2021) per un ritorno alla Juve. Il calciatore, in questi giorni di quarantena ha mandato l’ennesimo segnale, allenandosi a casa con la maglia bianconera.

Ultime Juve, le parole di Raiola: Pogba o Haaland?

Al noto quotidiano spagnolo Marca, Mino Raiola risponde alle domande del prossimi calcio mercato. Queste alcune delle sue parole:

“Ho un ottimo rapporto col Real Madrid, in estate spero di portare un grande giocatore al club di Florentino Perez. Sono sempre in contatto con José Angel. La mia intenzione è di portare a Madrid un campione a titolo definitivo, sarebbe un orgoglio per me e per tutti i miei calciatori perché il Real è un grande club. Non posso sapere e dire su cosa accadrà in futuro per Pogba. Haaland è un gioiello, non avrei mai creduto ad un suo impatto così con la Bundesliga. Cresce partita dopo partita. Non credo andrà via dal Borussia Dortmund la prossima estate”.

Se per Pogba non ha voluto sbilanciarsi, per Haaland ha mandato un chiaro messaggio. Pogba la prossima stagione potrebbe ritrovarsi a vestire la maglia del Real Madrid.