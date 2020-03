Calciomercato Inter: City forte su Skriniar

Notizie Inter: Skriniar può finire in Premier. Il Manchester City continua a pressare forte per Milan Skriniar. Il difensore slovacco è da sempre un pallino di Pep Guardiola, che vorrebbe portarlo in Inghilterra in estate.

In questo momento l’interesse del Manchester City viene definito come reale da Sky Sport. Tuttavia ad oggi l’Inter, da questo punto di vista, non arretra di un millimetro. La società nerazzurra, non vuole fare scambi per Skriniar perchè la sua valutazione è molto elevata.

Il centrale, nonostante un’annata non di prima linea nella difesa a tre, vale tantissimo rispetto a Joao Cancelo.

Sarebbe questa l’idea del City per convincere l’Inter a lasciar partire l’ex centrale della Sampdoria.

Ultime Inter: Skriniar vuole restare ancora a Milano?