Calciomercato Inter, Lukaku: “Vicinissimo davvero alla Juventus”

L’attaccante belga Romelu Lukaku si racconta in una chicchierata sul canale Youtube di Ian Wright, soffermandosi sul suo trasferimento all’Inter e quanto fosse anche vicino alla Juventus.

Mercato Inter, le parole di Lukaku

Dopo 6 mesi Big Rom è uno degli idoli della Nord ma il suo presente poteva essere molto diverso, come raccontato dal bomber belga: “Ero molto vicino ad andare alla Juventus ma i miei pensieri erano per Conte e per l’Inter, che è stata sempre la mia squadra in Italia. Guardavo Ronaldo, Vieri, Adriano. Il club mi ha voluto tanto ed il mister mi ha cercato anche prima, quando era al Chelsea ed ancora prima quando allenava la Juventus“. Un amore sportivo che ha fatto pendere l’ago della bilancia per Milano e i colori nerazzurri.

Ma il mister sa strigliarlo quando è il caso: “Conte se deve ti rimprovera, davanti a tutti. Contro lo Slavia Praga, un giocatore più basso di me mi ha battuto in un duello aereo e dopo ha festeggiato, non mi era mai successo prima. Per 15 minuti dopo il mister mi ha richiamato“.

Ultime Inter, Lukaku contro il virus

Ma come affronta un campione come Lukaku il periodo d’isolamento? A raccontarlo è lui stesso: “Stavo uscendo pazzo, ho chiesto nella chat di gruppo chi avesse una cyclette. Dopo due ore il club l’ha portata a tutti i giocatori. Sto molto con il mio procuratore, seguo un regime particolare: ogni giorno a mezzogiorno arriva il pranzo, per me pesce e verdure“.