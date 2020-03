Calciomercato Inter, Godin verso la cessione: al suo posto Quarta

Calciomercato Inter: Godin, cessione complicata

Calcio Mercato Inter Godin | Tanti movimenti di mercato da parte dell’Inter, soprattutto per quanto riguarda le possibili uscite. Il club nerazzurro dovrà gestire al meglio la situazione legata a Lautaro Martinez, per non parlare di quella di Godin, altro giocatore che potrebbe dire addio a fine stagione. Il centrale uruguaiano non ha avuto l’impatto che ci si aspettava, e dopo essere stato scavalcato da Bastoni nelle gerarchie, adesso va sempre di più verso la cessione.

L’ex Atletico Madrid potrebbe tornare in patria, dopo le corteggiatrici ci sono ancora, come ad esempio il Valencia, che ci starebbe pensando in maniera concreta. Cosa non facile però, anche perchè in tutta questa storia ci sarà da tenere in considerazione l’ingaggio del giocatore: Godin percepisce 6,5 milioni di euro per altri due anni, cosa che non facilita affatto una sua partenza. Liberarlo non sarà facile, ma da qui in avanti i nerazzurri decideranno il da farsi. A riportarlo è Tuttosport.

News Inter: Quarta per la difesa

Con la partenza di Godin l’Inter dovrà assolutamente prendere un altro centrale di difesa, e negli ultimi giorni la dirigenza nerazzurra sta sondando il profilo di Martinez Quarta, difensore argentino in forza al River Plate. Classe 96′ e un talento tutto da esprimere.