Calciomercato Inter, Aubameyang e Giroud i colpi per l’attacco

Calciomercato Inter: Aubameyang con la cessione di Lautaro

Calcio Mercato Inter Aubameyang | L’Inter continua il suo mercato, e lo fa pensando in grande in vista della prossima stagione. Il club nerazzurro vorrebbe rinforzarsi, ma soprattutto blindare i suoi gioielli, quelli che tanto stanno facendo bene in questa annata sotto la guida di Conte. Il primo a partire purtroppo potrebbe essere Lautaro Martinez, ad oggi il più richiesto, e ancora una volta corteggiato dal Barcellona.

Il club blaugrana non pagherà la clausola rescissoria di 110 milioni di euro, ma bensì ne metterà sul piatto ben 150. Un introito enorme, e che permetterà all’Inter di andare ad investire per un sostituto che possa essere all’altezza. Il nome più caldo è quello di Aubameyang, attaccante gabonese dell’Arsenal, che viene valutato intorno ai 60-70 milioni. Ad oggi è lui il sostituto designato, così come riportato dal Corriere.

Ultime Inter: ritorno di fiamma per Giroud

Aubameyang resta l’obiettivo principale per l’Inter, ma non l’unico nel reparto offensivo. Arriverà infatti un altro attaccante, e qui c’è un ritorno di fiamma. Parliamo di Giroud, giocatore già accostato ai nerazzurri negli scorsi mesi, che nonostante sia tornato a giocare con continuità, andrà in scadenza a giugno. Il francese sarà il secondo colpo in attacco, ma occhio alla concorrenza della Lazio.