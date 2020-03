Calciomercato Inter, idea Acerbi. L’agente: “Può giocare ovunque”

Calciomercato Inter, obiettivo Acerbi. L’agente rivela: “Francesco può giocare ovunque”

Calciomercato Inter – Acerbi | E’ uno dei calciatori più rappresentativi della Lazio di Simone Inzaghi. Il centrale di difesa, Francesco Acerbi, si è poco a poco preso le sue soddisfazioni dopo una brutta parentesi milanista nel lontano 2012. Arrivò a Milano per poi ripartire nuovamente dal Sassuolo, squadra in cui risalì alla grande per prendersi ancora una volta una maglia da titolare in una big d’Italia. La Lazio di Acerbi, a tutti gli effetti, lo è diventata negli ultimi anni, dandosi battaglia quest’anno nella corsa al titolo. Sul difensore numero 33 della formazione biancoceleste ci sono finiti i diversi club in giro per l’Europa, tra le idee Chelsea in Premier League e anche in Italia, con Antonio Conte che gli affiderebbe le chiavi della difesa a tre all’Inter. In merito alla questione, ha parlato ai microfoni di Lalaziosiamonoi.it il suo nuovo procuratore, Federico Pastorello.

News Inter, le parole dell’agente di Acerbi sul calciomercato

Arrivano le parole dell’agente di Francesco Acerbi, sul futuro del suo assistito. Federico Pastorello ha evidenziato le qualità tecniche del laziale, rispondendo anche ai rumors di mercato: “Chelsea e Inter? Ho letto, ma non ne so molto. Quello che posso dirvi è che Francesco è un difensore che può giocare in qualsiasi squadra d’Europa”. Porte aperte dunque, con l’ipotesi aperta al margine della stagione. L’amministratore delegato nerazzurro, Giuseppe Marotta, non resterà a guardare.