Ultime Fiorentina, Iachini: “Coronavirus? I nostri stanno bene”

Il tecnico della Fiorentina, Giuseppe Iachini, ha rilasciato alcune dichiarazione ai microfoni dell’ANSA a proposito dell’emergenza coronavirus, che ha colpito la Viola con 3 casi annunciati.

Notizie Fiorentina, Iachini sul contagio dei calciatori viola

Il club toscano è riuscito a contenere l’epidemia, almeno per quel che riguarda il proprio spogliatoio, tra i più colpiti del massimo campionato, con i casi Vlahovic, Pezzella e Cutrone. Una splendida notizia che arriva dal tecnico viola: “I nostri giocatori per ora stanno bene, chi è risultato contagiato ha avuto qualche sintomo ma per fortuna è andato via in pochi giorni. Questo è certamente un frangente molto difficile per tutti. Normale essere preoccupati ma io ho anche fiducia: se tutti ci comporteremo come dobbimao riusciremo presto a superare tutto. Sono orgoglioso di quanto sta facendo la mia società con l’iniziativa ‘Forza e Cuore’ per raccogliere fondi, un progetto che palesa quanto il presidente Commisso tenga all’Italia e a Firenze“.

Fiorentina news, anche Ribery dona 50.000 euro

Il riferimento è all’iniziativa del club viola, patrocinato dalla Famiglia Commisso, che consiste in una raccolta fondi (nella quale il patron ha già immesso 250.000 €) da destinare alla Fondazione Careggi e alla Fondazione Santa Maria Nuova onlus impegnate a fronteggiare l’emergenza del coronavirus. Quest’oggi anche Frank Ribery (alle prese con il recupero dal proprio infortunio) ha voluto dare il suo contributo donando 50.000 € alla causa.