Serie A, i medici contro gli allenamenti: il comunicato

Ha fatto discutere la decisione di alcuni club di Serie A di tornare presto ad allenarsi, addirittura prima del 2 aprile, la data individuata dal governo come primo spartiacque per capire quali saranno stati gli effetti sul coronavirus delle misure fin qui adottate.

Serie A, i medici contro gli allenamenti

Addirittura è stato possibile stilare una sorta di calendario, squadra per squadra, rispetto alla ripresa degli allenamenti e molti club sembrano andare verso quella direzione. Va subito chiarita una cosa: la legge li permette, avendo inserito gli allenamenti di club come quelli presenti in Serie A tra i casi di assembramenti lavorativi concessi. Ma i medici, riuniti sotto l’egida della Lamica (Libera associazione medici italiani del calcio), presieduta dal professor Castellacci, non ci sta e lo fa presente con un comunicato: