Oroscopo di domani 19 marzo: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo giovedì.

Oroscopo Paolo Fox 18 marzo 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Giorno particolare con il vostro partner: potreste dover affrontare argomenti importanti. Siete un po’ giù di corda e nervosi. Sul lavoro ci sono delle piccole indecisioni, restate calmi e valutate bene ogni situazione.

Toro. Tempi difficili ma con il transito positivo di Marte che va ad unirsi a Giove e Saturno, ci sarà una ventata fresca, soprattutto in amore. Approfittatene finché siete in tempo.

Gemelli. Dal 22 marzo al 15 aprile ci potranno essere novità dal punto di vista lavorativo. Le prossime settimane saranno interessanti anche in amore grazie al passaggio di Venere nel vostro segno.

Cancro. Saturno non è positivo nei vostri confronti: non demordete. Sul lavoro ci sono dei nuovi contratti da discutere, siate prudenti e valutate con calma. In amore potreste aver bisogno di un punto di riferimento che ancora non avete.

Leone. Venere opposta vi crea conflitti in amore. Potreste concludere un rapporto in crisi e riversare varie preoccupazioni sul partner. Utilizzate questi giorni di quarantena per progettare il vostro futuro in tutti i settori

Vergine. Sul lavoro potrete realizzare i progetti che avete in testa; dovete soltanto provare a tenere sotto controllo l’ansia che vi tormenta in questi giorni. Grandi cambiamenti saranno registrati tra aprile e luglio.

CLICCA QUI PER L’OROSCOPO DEL GIORNO

Oroscopo Paolo Fox di domani: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Verso la fine del mese Saturno tornerà positivo nel vostro segno: portate pazienza per qualche altra settimana. In amore potreste nascere il desiderio di risolvere una situazione che non vi rende felici. Sul lavoro la situazione migliorerà verso la fine del mese.

Scorpione. Muovetevi con prudenza in amore, soprattutto fino alla fine del mese: evitate inutili polemiche. Sul fronte lavorativo cercate di scegliere ora cosa è più giusto per il vostro futuro, potrebbe non essere facile a partire dal prossimo mese.

Sagittario. L’estate sarà molto interessante ma nel frattempo siete costretti a porvi di fronte alla realtà. In amore Dovete considerare la validità di un rapporto. Se non lo farete ad aprile vi troverete con le spalle al muro. Sul lavoro agite con cautela.

Capricorno. Venere fa vacillare i rapporti precari. Andranno avanti solo le coppie ben collaudate. Abbiate fiducia, anche sul lavoro: le prossime settimane potrebbero essere molto interessanti.

Acquario. Tenete sotto controllo l’ansia in vista del futuro. Non promettete cose che sapete di non poter mantenere. Tanti di voi vogliono cambiare lavoro o posizione: è il momento di farlo.

Pesci. Nonostante il duro momento attuale, dovrete cercare di portare avanti i progetti lavorativi perché Giove è dalla vostra parte. Viceversa in amore: potreste vivere diversi conflitti, non riversate tutto sul partner