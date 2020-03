Notizir Germania, Low: “Volevamo giocare ma ora pensiamo solo alla salute”

Ultime Germania | Joachim Low, commissario tecnico della Germania, ha commentato la decisione di rinviare Euro 2020 dopo l’emergenza Coronavirus che sta colpendo tutta l’Europa nel corso di una nota ufficiale.

“Dobbiamo tutti proteggere la salute e la vita delle persone e ovviamente questo vale anche per il calcio. Per questo motivo dico che ritengo in assoluto giusto non giocare e non c’è alternativa al rinvio dell’Europeo.

Ovviamente, come tutte, la nostra nazionale avrebbe voluto giocare l’Europeo quest’estate e mettere in campo quello che abbiamo provato. Ogni atleta vive per giocare competizioni del genere, per scendere in campo in questi grandi tornei”.

Germania, situazione difficile anche in Bundeliga

Anche la Germania sta vivendo giorni drammatici. In Germania i casi di contagio da coronavirus sono oltre 6mila. A riportarlo è il Robert Koch Institut, un’agenzia del governo federale che in Germania è responsabile del controllo delle malattie infettive.

Lothar Wieler, numero uno dell’istituto ha poi aggiunto in conferenza: “I test vanno fatti in modo molto strategico”.

Secondo il presidente Wieler la pandemia del coronavirus potrebbe restare in circolo per almeno due anni: “Sappiamo che le pandemie vanno a ondate, di cui però non conosciamo la velocità. Molto dipenderà dal vaccino”.