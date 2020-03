Notizie Sampdoria, Jankto: “Potrei avere il virus anche io”

Dopo i primi i contagi aumenta la paura in casa Sampdoria: l’ultimo post è quello del centrocampista Jakub Jankto, angosciato a causa dell’emergenza coronavirus.

Ultime Samp, rischio contagio per Jankto

I blucerchiati sono una delle società più colpite dalla pandemia in Serie A. Nelle parole del centrocampista ceco c’è tutta la paura di un giovane di 24 anni, che teme per la propria salute e per quella della propria famiglia. “Ero a stretto contatto con i ragazzi della Samp che sono risultati positivi“, si legge su sportmediaset, “molti sono già stati contagiati in società ma il numero potrebbe essere ancora più grande. Io non sto male e spero di non essere stato colpito. Forse ho contratto la malattia e non lo so ancora. Cerco di non soffermarmici più di tanto“.

