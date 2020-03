Notizie Juventus, la fidanzata di Rugani: “Sono incinta, spero che il virus non incida”

La showgirl si è raccontata in un’intervista al magazine Chi, svelando di aspettare un figlio assieme al compagno, il giocatore della Juventus Daniele Rugani.

Ultime Juve, la fidanzata di Rugani è incinta

Colpo di scena, ed ulteriore fattore di preoccupazione per il centrale bianconero, risultato essere il primo giocatore positivo al coronavirus in Serie A. Dopo qualche giorno la sua fidanzata Michela Persico aveva svelato di aver contratto anch’essa il morbo, oggi un altro annuncio: “Non riesco ancora a parlarne, devo capire cosa succederà e spero che il virus non incida sulla gravidanza. I medici mi hanno rassicurato, non ci dovrebbero essere problemi. Ma ho una paura infinita“.

