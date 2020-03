Notizie Fiorentina, Commisso: “Ci sono 8-10 casi, io non posso tornare”

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso parla dall’America, dove si trova attualmente anche a causa dell’impossibilità di far ritorno in Italia a causa del blocco dei voli con gli Stati Uniti per l’emergenza coronavirus.

Ultime Viola, le parole di Commisso

Il patron viola ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Ho visto come è peggiroata la situazione e anche noi, tra membri dello staff e mogli dei calciatori, abbiamo un totale di 8-10 positivi che gravitano intorno al mondo Fiorentina“. Oltre ai 3 casi già acclarati quindi, ce ne sono almeno altri 5 per quanto riguarda l’universo viola: sono attesi a questo punto ulteriori sviluppi.

Poi il presidente aggiunge: “Mi piacerebbe tornare in Italia, ma ora non è possibile. L’idea dell’iniziativa della raccolta fondi nasce proprio per questo, e abbiamo raccolto 400.000 euro, siamo felici di questo. Mio figlio è a Firenze, chiuso in una stanza di un albergo, così come Joe Barone”. ll riferimento è all’iniziativa del club viola, che ha visto anche il contributo di Franck Ribery.

