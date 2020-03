Juventus, Buffon: “Da piccolo tifavo Inter per Trapattoni, poi ho cambiato. Non smetto, mi sento bene”

Juventus, Buffon ripercorre la sua carriera | Non si va in campo ma Gigi Buffon non smette di essere protagonista della Juventus. La tv ufficiale del club bianconero ha mandato in onda l’ultimo episodio di “Casa Juventus” in cui c’era Buffon come ospite, insieme a Bugo, cantante noto per le ultime vicende di Sanremo 2020.

🏠A CASA CON LA JUVE oggi ci sono @gianluigibuffon e BUGO @BugattiCristian! In diretta web dalle 15:00, insieme a Enrico Zambruno e Claudio Zuliani!

📲 Twittate subito le vostre domande, hashtag #ACasaConLaJuve! 📹 LIVE su https://t.co/rpFcFklZ2U e @JuventusTV! pic.twitter.com/xyOXghvtf0 — JuventusFC (@juventusfc) March 18, 2020

Juventus, Buffon: “Da piccolo tifavo Inter”

Il portiere della Juventus ha svelato un particolare retroscena riguardo i suoi primi passi nel mondo del calcio. Ha parlato della prima squadra entrata nel suo cuore e di come è cambiato il percorso di “tifo”.

“Vi svelo una cosa che non avevo mai detto a nessuno. Fino ai 7 anni ero juventino alla follia, però mi ero innamorato di Trapattoni e quando andò all’Inter ho inziato a tentennare e simpatizzare per i nerazzurri. Il mio amore per Trapattoni era tale da farmi tifare ogni squadra che allenava. Poi ho cominciato a tifare Pescara, Como, Avellino, Campobasso, poi dai 12 anni sono passato a tifare il Genoa. Questo fa capire quanto sono importanti le figure che ci sono nelle squadre, possono influenzare il tifo“.

Leggi anche: ripresa allenamenti Serie A, il calendario

Buffon sul ritiro e la seconda vita alla Juve

Gigi Buffon ha parlato anche del suo addio alla Juventus per approdare al PSG e poi del ritorno in bianconero. Del ritiro non vuole sentirne parlare finché il fisico permette.

“Ho fatto un anno bellissimo a Parigi e devo dire che mi ci voleva per disintossicarmi. Sono stato sempre in contatto con i dirigenti della Juve, inutile negarlo. Il ritorno è stato cosa naturale. Ho fatto una stagione all’estero senza recidere mai un cordone ombelicale”.

Ritiro? “No, finché sto bene non se ne parla. Soprattutto per rispettare il sogno di Gigi bambino. Era il mio sogno e da piccolo mi sarei emozionato anche se mi avessero detto che sarei diventato un portiere di Serie C“.