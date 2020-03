Emergenza Coronavirus, Spadafora: “Serie A dovrebbe riprendere a maggio. Negheremo lo sport all’aperto”

Emergenza Coronavirus, Spadafora sulla Serie A | Tanti, ancora troppi i contagi da Coronavirus che si stanno registrando di giorno in giorno in Italia. Negli ultimi giorni, dai social network soprattutto, si è alzato un polverone circa la possibilità di allenarsi all’aperto, nei parchi, da parte di tante persone che utilizzano questa possibilità per aggirare le restrizioni imposte dal Governo per limitare i contagi.

Emergenza Coronavirus, il Ministro annuncia novità

Il Ministro dello Sport, Vinenzo Spadafora, ha affrontato questo tema ai microfoni della RAI e ha parlato di ulteriori limitazioni per le attività all’aperto.

“I sindaci hanno fatto bene a chiudere i parchi ma non possiamo essere più chiari di quanto lo siamo già stati. Non capisco questa esigenza proprio ora che le comunità sanitarie ci stanno invitando sempre di più a limitare i danni. Se dovremo essere ancora più chiari nella nostra linea in un prossimo decreto, lo faremo“.

Sport all’aperto? “La stragrande maggioranza della popolazione ha reagito bene aiutandoci, ma purtroppo ci sono ancora tantissime persone che sembrano assolutamente sottovalutare i rischi che sta correndo il Paese“.

Coronavirus, Spadafora sulla ripresa della Serie A

Il Ministro dello Sport ha parlato anche della possibile ripresa del campionato di Serie A, dopo le decisioni della UEFA e del primo programma stilato dalla FIGC.

“Restiamo fiduciosi e pensiamo che il campionato possa riprendere ad inizio maggio”.