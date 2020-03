Tweet on Twitter

Emergenza Coronavirus, la Serie A torna ad allenarsi | Nonostante i divieti del Governo e la richiesta di restare in casa per evitare ulteriori contagi da COVID-19, le squadre di Serie A stanno organizzando la ripresa degli allenamenti.

Coronavirus: Serie A, ripresa degli allenamenti

I club di Serie A, pian piano, stanno riorganizzando la ripresa dei lavori per farsi trovare pronti quando il campionato ricomincerà. Non c’è una data precisa, il Presidente Gravina è fiducioso che si possa riprendere il 2-3 maggio ma ulteriori novità dipenderanno dalla diffusione del Coronavirus. Già dalla prossima settimana, comunque, tanti club si riuniranno nei propri centri sportivi. Slitterà l’incontro delle squadre che hanno registrato calciatori positivi al COVID-19: Juventus, Fiorentina, Verona, Sampdoria e Inter (senza casi ma in contatto diretto con la Juve).

Ripresa allenamenti: il calendario

Potrebbero essere queste, da calendario e da informazioni dei vari club, le date della ripresa degli allenamenti.