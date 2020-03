Coronavirus, Pillon abbandona il Cosenza: “Penso alla salute della mia famiglia”

Coronavirus: Pillon lascia il Cosenza per motivi personali

Coronavirus Pillon | In Italia la situazione è davvero surreale, e l’allarme Coronavirus ha completamente condizionato tutto l’ambiente calcistico, stravolgendone il corso e la vita. In Serie A sono stati tanti i contagi, e anche nelle serie inferiori la preoccupazione è alle stelle. Le decisioni prese fin qui da Lega e FIGC sono state importanti e drastiche, così come quelle di alcuni addetti ai lavori. La notizia del giorno è arrivata poco fa, e riguarda il Cosenza. Stando a quanto riportato da Sport Mediaset, pare infatti che il tecnico Pillon abbia deciso di abbandonare la guida tecnica per motivi personali. Le sue parole sono state chiare:

“In questo periodo di difficoltà per l’Italia, il mio pensiero è ovviamente rivolto alla salute della mia famiglia, attualmente molto lontana. Treviso e Cosenza sono molto lontane, la mia scelta è dettata dal buon senso e va al di là della mia passione per il calcio. In Veneto ci sono state troppe problematiche”.

Coronavirus-Italia: calcio in stallo

Emergenza massima in Italia, soprattutto nel mondo del calcio, dove nelle ultime ore stanno arrivando tante notizie e tante decisioni. L’ultima riguarda il campionato di Serie A, dove Gravina ha parlato e ha detto la sua su come terminare la stagione. Questo quello riportato dalla nostra redazione.