Coronavirus, Mangala positivo: “Pensavo fosse uno scherzo, è stato uno shock”

Emergenza Coronavirus Mangala Valencia | Tanti i casi di positività tra calciatori in giro per il mondo, tra cui anche quelli del Valencia che hanno affrontato in Champions League quelli dell’Atalanta. Tra questi c’è il difensore del Valencia Eliaquim Mangala che è risultato positivo al tampone e ha raccontato le sue sensazioni: “Non avevo sintomi, stavo come ogni giorno”. Arriva la lettera del calciatore sui social.

Coronavirus, Mangala positivo: le sue parole

In un’intervista a ‘L’Équipe’, il calciatore ha confessato che all’inizio pensava si trattasse soltanto di uno scherzo:

“Venerdì abbiamo fatto alcuni test. Non avevo sintomi, stavo come ogni giorno. Quando domenica il dottore mi ha detto che ero positivo è stato uno shock. Pensavo fosse uno scherzo. Quando ha parlato di quarantena, di stare per 14 giorni lontano dai miei figli, ho capito che non lo era.

Sono fortunato, sono in quarantena a casa. Ho una casa dove la mia famiglia può rimanere isolata. Io sto su un piano, loro su un altro. Ci evitiamo il più possibile. La mia giornata è semplice: non ho sintomi, quindi mi alleno. Il Valencia ci ha dato un calendario. Mi alleno in giardino con una maschera. Poi leggo, guardo film, documentari, Netflix, gioco ai videogames”.