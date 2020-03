Coronavirus, la Lazio convoca i calciatori per gli allenamenti

Coronavirus Italia Serie A Lazio AIC | Emergenza Coronavirus in Italia. Il mondo del calcio si è fermato. La scorsa settimana, è arrivata anche l’ufficialità per lo stop degli allenamenti fino a data da destinarsi per tutti i club di calcio. L’AIC infuriata con i club che spingevano per continuare gli allenamenti, non tutelando i calciatori e le proprie famiglie. Intanto, dopo lo stop, la Lazio di Lotito decide di tornare in campo. Sul sito ufficiale del club, compare il comunicato riguardo la ripresa degli allenamenti che ci sarà al Centro Sportivo di Formello nella giornata di lunedì prossimo 23 marzo.

Coronavirus Serie A, il duro comunicato dell’AIC contro i club che spingono per gli allenamenti

“L’Associazione Italiana Calciatori, in un momento delicato per il Paese, è costretta suo malgrado a denunciare la paradossale situazione che si sta verificando in più di qualche club professionistico.

Nonostante l’intervento del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha adottato con un Decreto misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale sino al 25 marzo 2020, ci rattrista e indigna registrare ancora oggi un comportamento scriteriato e fuori dal contesto nazionale e internazionale di alcune società calcistiche, che si ostinano a convocare gli atleti per allenamenti in piccoli gruppi o, peggio ancora, per il controllo quotidiano della temperatura.

Tradotto, oggi in Italia ci sono ancora società calcistiche che o sono vergognosamente irresponsabili, o vivono su Marte o sono privi di un minimo di dignità“.