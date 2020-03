Coronavirus – Lazio, i calciatori si sfidano sui social e Acerbi dona sangue: “Dopo Milano ci stiamo organizzando per Roma”

Coronavirus Lazio ultime notizie donazioni Acebri e compagni | Mentre la Serie A prepara un programma per la ripresa del campionato, la Lazio risponde presente all’emergenza Coronavirus. La situazione in Italia è in continua crescita e si aggrava sempre di più. Intanto, il mondo del calcio risponde presente con milioni di donazioni effettuate da calciatori e club in queste ultime settimane. La Lombardia è la Regione più colpita dello stivale al momento e arrivano lì le tante donazioni, almeno la maggior parte. Intanto, in questo periodo scarseggiano le tante sacche di sangue, che è una delle prime richieste che fanno gli ospedali di tutta Italia. La Lazio in merito si è subito mossa in prima linea:

“È urgente, serve sangue, la Regione Lazio sta rimanendo senza: la Società biancoceleste si schiera al fianco della campagna di sensibilizzazione indetta da Salute Lazio”.

Questo il comunicato sul sito ufficiale della società, che è stato accompagnato sui social ha anche con dei video-messaggi di Parolo e Acerbi: “Dona anche tu, è consentito ed è sicuro”.

Ultime Lazio, la squadra scende in campo per le donazioni

Mentre Immobile, Acerbi, Correa, Cataldi Lazzari, Strakosha e Bastos hanno partecipato alla sfida di ‘Che fatica la vita da Bomber’ dando visibilità alla campagna benefica, il difensore Acerbi ha donato per la Lombardia. Donazione di sangue che ora tutta la Lazio si prepara per fare a Roma:

“Ho donato per un ospedale della città dove sono nato (Vizzolo Predabissi, vicino Milano, ndr). Ci stiamo organizzando con la squadra per donare per l’ospedale di Roma”.