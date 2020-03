Coronavirus, caos totale tra Champions League e campionati: diktat Uefa

Coronavirus, la Champions League e l’Europa League sono le priorità: se dovessero esserci poche date, il campionato sarà in forte rischio

Coronavirus – Champions League | C’è da capire come andranno a completarsi le diverse manifestazioni in corso, al momento interrotte, legate al mondo del calcio. Nel pomeriggio di ieri l’Uefa si è riunita per decidere la miglior soluzione sia per completare le due manifestazioni europee per club, che per il discorso di ogni singolo campionato. Stando a quel che rivelano i colleghi de La Repubblica, la Federazione ha reso chiara la propria posizione in merito al rinvio di tutte le competizioni: la priorità, tra queste, sarà indirizzata sulle manifestazioni di Champions League ed Europa League. Per farla chiara, le suddette Leghe avrebbero firmato una risoluzione chiesta fortemente dal Presidente della Uefa, Ceferin. Se le date a disposizione non dovessero bastare per completare tutte le manifestazioni, i campionati daranno priorità alle due competizioni europee. Praticamente le due competizioni europee potrebbero giocarsi nel week-end, spostando a metà settimana gli appuntamenti per i campionati.

Uefa, Champions League ed Europa League continueranno così dopo l’allarme del Coronavirus