Calciomercato Roma, Smalling molto lontano: sul centrale c’è anche l’Arsenal

Calciomercato Roma: Smalling, l’Arsenal ci prova

Calcio Mercato Roma Smalling | Il mercato di Serie A continua, e soprattutto quello della Roma, che in queste ultime settimane sta cercando di gestire al meglio sia gli affari in entrata che quelli in uscita. I giallorossi vorrebbero chiarire la situazione Smalling, in particolare quello che riguarda il riscatto del centrale inglese. Trattare con il Manchester United sta diventando difficile, e per di più giorno dopo giorno la concorrenza per il difensore sta crescendo sempre di più.

Le pretendenti arrivano un po da dovunque, ma dalla Premier in particolare ci sono nuove notizie che non fanno ben sperare: stando al tabloid inglese Mirror, pare che anche l’Arsenal si sia messo sulle tracce di Smalling. La Roma adesso ha una rivale in più molto forte, e riuscire a portare il giocatore all’ombra del Colosseo, ad oggi appare quasi un’utopia.

Smalling: dal prezzo alto all’alternativa

La Roma vorrebbe a tutti i costi provare a prendere Smalling in via definitiva, ma le cose si stanno complicando con il passare dei giorni. La concorrenza è forte ed agguerrita, e in più il prezzo del centrale è aumentato: prima erano 20 milioni, adesso ne sono quasi 30. I giallorosso studiano l’alternativa, e pare che il primo nome sia già uscito fuori. I dettagli.