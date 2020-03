Coronavirus, Obi Mikel rescinde il contratto: “Non posso continuare a giocare così”

Coronavirus, Obi Mikel rinuncia ai soldi e saluta: il gesto del campione nigeriano

In Turchia il campionato continuerà a svolgersi regolarmente, con le misure adottate per le porte chiuse. Una pandemia che non preoccupa gli organi competenti del Paese, ma al contrario, i calciatori sono preoccupati eccome. Tra questi, l'ex calciatore del Chelsea, John Obi Mikel.

Coronavirus, Obi Mikel saluterà se la Superliga turca non dovesse fermarsi

La Federazione Turca non si ferma di fronte all’allarme legato al Covid-19. La società del Trabzonspor, per questo motivo, rischia di perdere l’ex centrocampista del Chelsea, John Obi Mikel. Il motivo? Il calciatore non avrebbe alcuna intenzione a continuare a giocare, pretendendo la sospensione del campionato: “Se il campionato continua con un’emergenza mondiale, io rinuncio ai soldi e penso alla salute mia, della mia famiglia e di tutti gli altri: vado via”. Questo è quanto apparso sul sito del club, con la società che appoggia del tutto la presa di posizione, molto forte, del calciatore nigeriano.