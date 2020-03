Calciomercato Napoli, addio Milik: il polacco ha rivelato le sue intenzioni ad ADL

Calciomercato Napoli, avventura finita per Milik in azzurro: la situazione nel dettaglio

Calciomercato Napoli – Milik | Sarà addio per il polacco al margine della stagione. E’ un matrimonio che difficilmente continuerà, perché per il futuro non riescono a trovare un accordo le parti. Entourage del calciatore ed SSC Napoli hanno ancora posizioni molto distanti tra le loro vedute. Il contratto di quattro milioni a stagione per il rinnovo resta lì fermo, perché ci sarebbe ancora qualche cavillo che non mette d’accordo Milik e Aurelio De Laurentiis. Sarà un lavoro continuo da parte di tutti, per cercare di trovare la soluzione migliore alla situazione. Il problema è che il Napoli si starebbe già guardando attorno. Con l’arrivo di Petagna e il rinnovo di Dries Mertens ad un passo, la ricerca di un attaccante – Jovic del Real Madrid è un obiettivo – e addirittura senza dimenticare l’altro attaccante, Fernando Llorente, Arkadiusz Milik potrebbe dunque essere tagliato fuori.

Ultime Napoli, rinnovo Milik in stand-by: ecco ciò che non convince Aurelio De Laurentiis

La scadenza del contratto di Arkadiusz Milik è fissata per giugno 2021. Aurelio De Laurentiis vuole evitare di ripetere una situazione analoga a quella di Dries Mertens e José Callejon ed è per questo che cerca di stringere i contatti con il bomber polacco. Stando a quel che rivelano i colleghi del Corriere dello Sport, però, le parti sarebbero troppo distanti tra le parti. L’offerta di ADL convince anche Milik, con il calciatore che però avrebbe chiesto comprensione allo stesso presidente, sul chiedere tempo per decidere. Quest’ultimo però sembra continuare a scorrere senza svolte ed è per questo che, al margine della stagione, potrebbe essere troppo tardi. Il Napoli si sta guardando intorno e il polacco potrebbe essere ceduto.