Calciomercato Lazio, Bakambu è la nuova idea per l’attacco

Calciomercato Lazio, Bakambu un obiettivo per l’estate: i dettagli dell’operazione

Calciomercato Lazio – Bakambu | Aveva messo nel mirino Olivier Giroud la società biancoceleste, coordinata come sempre dalle intuizioni di Igli Tare, pronto a disegnare la squadra. La Lazio però deve fare i conti con le idee di un clamoroso rinnovo, perché le ipotesi di quest’ultimo avanzano dopo il continuo minutaggio del calciatore, trovato con Lampard nelle ultime del club. E’ per questo che vuole trovare delle soluzioni sul mercato e in caso di fumata nera sul calciatore francese, si virerà per un vecchio obiettivo di casa Lazio: Cedric Bakambu.

Calciomercato Lazio: il piano B ad Olivier Giroud si chiama Cedric Bakambu

Stando a quanto rivelato dai colleghi del Corriere dello Sport, la Lazio starebbe continuando il proprio percorso di crescita, anche attraverso il calciomercato. Al margine di questa caotica stagione, il club biancoceleste potrebbe tornare su un vecchio obiettivo che piace parecchio ad Igli Tare. Il direttore sportivo della società di Claudio Lotito andrà sul franco-congolese, Cedric Bakambu. L’ex Villareal fu seguito nell’estate del 2018, ma poi è andato in Cina. La scadenza del suo contratto con il Beijing è fissata al 202, e questo ha messo in guardia la Lazio, pronta a ritornare sul calciatore. L’idea sarebbe quella di andare a piazzare dunque un colpo a zero molto interessante per il futuro, regalando a Simone Inzaghi un altro perno importante per il suo reparto offensivo.