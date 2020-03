Calciomercato Juventus, Theo Hernandez diventa un obiettivo: i dettagli

Calciomercato Juventus, Theo Hernandez in estate: Paratici prepara l’assalto

Calciomercato Juventus – Theo Hernandez | E’ stata una delle intuizioni di mercato più giuste dell’intero mondo della Serie A di quest’anno. Il terzino francese Theo Hernandez ha convinto a pieni voti al Milan, con le idee di mercato coordinate dall’allora dirigente Boban in coppia con Maldini, e Ivan Gazidis, che hanno portato al colpo in estate. L’esterno mancino ex Real Madrid era finito anche sul taccuino di Carlo Ancelotti quando era seduto sulla panchina del Napoli, con l’affare sfumato poi proprio per la grandissima intuizione rossonera. Il Milan ha trovato, nel suo complesso anno, un perno fondamentale per il proprio undici. Un rendimento notevole del terzino milanista che ha acceso ora su di sé ogni riflettore, con le big che vanno in forte pressing per prelevarlo nella prossima stagione. Tra queste, c’è la Juventus: il CFO bianconero, Fabio Paratici, si inserirà di prepotenza nella corsa all’esterno rossonero.

Ultime Juventus, Theo Hernandez è il terzino per Sarri: i dettagli dell’operazione

Mentre in casa Milan si ragiona sul futuro di Ibrahimovic, ma anche di Donnarumma, l’allarme legato agli assalti che potrebbero arrivare per i propri pezzi pregiati, aumenta. Sì, perché non c’è solo Gigio sul taccuino della Juventus, ci è finito adesso anche il terzino Theo Hernandez. Stando a quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport, potrebbe finire dopo un solo anno l’avventura del terzino a Milano. Arrivato al club rossonero per una cifra di circa 20 milioni, potrebbe dire addio praticamente per il doppio, se non il triplo. Sì, perché la sua valutazione di mercato è schizzata alla stelle e i 40-50 milioni potrebbero essere sborsati dai diversi club interessati al giocatore. Tra questi, spunta la Juventus: il club bianconero vedrebbe in lui il terzino adatto al 4-3-3 di Maurizio Sarri. A casa Milan dovranno aspettarsi un po’ di telefonate per lo stesso calciatore. E’ per questo che la società tenterà di ritoccargli l’ingaggio, così da blindarlo per i prossimi anni.