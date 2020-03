Calciomercato Juventus, sacrificio Pjanic: il bosniaco potrebbe dire addio in estate

Calciomercato Juventus, Pjanic potrebbe dire addio a fine stagione: i bianconeri punteranno altrove

Calciomercato Juventus – Pjanic | E’ un momento molto particolare per il calcio italiano, perché l’allarme del Coronavirus si riflette praticamente anche sul panorama calcistico. Sarà un lungo stop per le società italiane che cominciano a progettare il proprio futuro e, tra queste, c’è sicuramente la Juventus. A fine stagione si tenterà una mini-rivoluzione attraverso il mercato estivo e, per procedere con gli acquisti di rilievo, toccherà fare un po’ di sacrifici in uscita. E’ proprio per questo che, come rivelano i colleghi di Calciomercato.com, potrebbe arrivare la cessione di Miralem Pjanic. Dopo un ottimo avvio da parte del bosniaco nel centrocampo a tre di Maurizio Sarri, il rendimento è calato nella seconda parte della stagione. Tra infortuni e prestazioni non all’altezza, la Juventus potrebbe decidere di puntare su altre pedine per il centrocampo del tecnico di Figline.

Ultime Juventus, su Pjanic c’è il Paris Saint-Germain: la situazione

Il bosniaco resta uno degli elementi principali del centrocampo della Juventus, ma il punto è che ad oggi non è più un elemento fondamentale in casa bianconera. E’ per questo motivo che il club piemontese non alzerà muri se dovessero arrivare offerte verso di lui. Miralem Pjanic potrebbe dire addio per far posto ad un rinforzo nel prossimo mercato. Sì, perché servirà fare anche mercato in uscita per piazzare i colpi in entrata. Su di lui resta attivo il Paris Saint-Germain, club che lo riporterebbe in Francia dopo l’esperienza di diversi anni fa al Lione. Sullo sfondo, leggermente defilato, c’è anche il Chelsea di Frank Lampard, pronto ad assegnargli un ruolo importante accanto a Jorginho e Kantè. Il costo del bosniaco resta sempre elevato, con i bianconeri che non andranno comunque a svenderlo. Serviranno cifre importanti, che si avvicineranno alla valutazione di circa 50 milioni. Ma il calciatore è prossimo ai 30 anni, Pjanic potrebbe dire addio alla Juventus.