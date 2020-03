Calciomercato Juventus, Kane tra Real Madrid, Manchester e Juve

Calciomercato Juventus Kane Tottenham | Harry Kane, attaccante del Tottenham, sembra ormai pronto a lasciare il club londinese e la Premier League. L’attaccante inglese ha un contratto in scadenza nel 2024 con gli Spurs, ma in estate sarà addio. Quasi impossibile che il club allenato da José Mourinho raggiunga la zona Champions League in Premier per il prossimo anno, dunque, dopo Eriksen altri top andranno via. Uno di questo è proprio Kane. Il bomber è conteso da diverse squadre, come Manchester United, Manchester City, Real Madrid e infine la Juventus. Rispetto al club italiano, nelle ultime settimane, gli altri club sembravano in netto vantaggio per il suo acquisto, ma ora le cose sembrerebbero cambiate.

Calciomercato Juventus: niente Real Madrid o Manchester City, Kane ha scelto i bianconeri

Stando a quanto rivelato dai colleghi inglesi del noto tabloid The Sun, la fila per Harry Kane è bella lunga, ma pare che il calciatore abbia dato già l’ok a un club per unirsi la prossima stagione. Secondo gli inglesi, infatti, sarà la Juventus la prossima squadra di Harry Kane. Il calciatore, in caso di addio al Tottenham, preferirebbe la Juventus rispetto a Manchester City e Manchester United. Resta però da monitorare la possibile pista che porterebbe al Real Madrid. Florentino Perez continua a fare pressing e prepara un ingaggio faraonico.