Calciomercato Inter, le parole di Zanetti su Lautaro Martinez e l’allarme Coronavirus

Calciomercato Inter – Zanetti su Lautaro Martinez | Mentre l’emergenza Coronavirus continua a diffondersi in Europa, la situazione comincia a preoccupare anche in Sud America, precisamente in Argentina. Il Paese comincia a vivere i primi allarmi legati al Coronavirus e, in merito alla questione, ha parlato il vice-presidente dell’Inter, Javier Zanetti. L’ex capitano e storica bandiera del club nerazzurro ha snocciolato diversi temi nel corso della lunga intervista rilasciata a Radio Continental. Queste, le sue parole sulla situazione vissuta in Italia: “Restiamo a casa, tutti in famiglia, vogliamo che questi momenti possano passare in fretta. Dobbiamo essere coscienti, i bambini restano a casa e fanno lezione online tutte le mattine. In Italia la situazione è veramente difficile, soprattutto in Lombardia, con le città Bergamo, Brescia e Milano che sono le più colpite”.

Ultime Inter, le parole di Zanetti a Radio Continental

“Il Coronavirus è una battaglia che bisogna vincere, c’è molta sensibilità anche da parte del mondo del calcio. Nessuno poteva immaginare quest’epidemia, i medici stanno facendo un lavoro incredibile. Spero che riducono i contagi, il calcio ad oggi è l’ultima cosa a cui pensare. Si fanno tante proposte per terminare la competizioni, ma oggi il club pensa a tutt’altro e a come poter aiutare per risolvere questa emergenza. Noi grazie all’esperienza del nostro proprietario che è cinese, ci eravamo preparati. Col medico siamo in contatto costantemente, perché abbiamo giocato contro la Juventus l’ultima partita e ci sono stati casi positivi lì. Il club è fermo fino al 25 marzo, quando saranno passate le due settimane dall’inizio della quarantena”.

Le parole poi, sono inevitabilmente anche su Lautaro Martinez, connazionale di Lionel Messi e obiettivo del Barcellona: “Siamo contenti di Lautaro e lui è contento dell’Inter. Messi chiama per lui? Devo staccare il telefono…”