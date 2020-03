Calciomercato Inter, Skriniar: “Sono più nerazzurro che mai”

Milan Skriniar parla da casa sua, dove si trova in isolamento, parlando ai canali ufficiali dell’Inter, parla di mercato e del suo futuro.

Emergenza coronavirus, le parole di Skriniar

Il difensore centrale si sofferma innanzitutto su quella che è la sua quotidianità attuale, davastata come quella di tutti, ma non perde la speranza e soprattutto la consapevolezza che se ne potrà uscire solamente lavorando insieme: “Il momento che sto affrontando è delicato, ma possiamo combattere come una squadra. Ci manca allenarci ad Appiano Gentile ma l’importante adesso è lottare contro questa malattia. Le mie giornate? Sto con la mia ragazza e i cani, mi alleno, gioco a freccette, guardo la tv, non è semplice restare concentrati”.

Ultime mercato Inter, Skriniar resta

Lo stop della Serie A ha causato un’interruzione rispetto a quelli che erano i suoi piani con l’Inter, proprio quando era arrivata la fascia di capitano, ma c’è ancora tanto da fare: “Sicuramente è stata una grande emozione, ero orgoglioso di essere capitano dell’Inter: è una grande responsabilità, ma non è che cambia il modo di giocare se hai la fascia al braccio. Io do sempre il massimo. Quando mi sento interista da 1 a 10? Sicuramente dieci”. Una frase questa che suona come una risposta alle voci di mercato che lo vedono protagonista anche in questo momento.