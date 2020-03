Calciomercato Inter, Gotze è stato proposto: la risposta di Marotta

Calciomercato Inter: Gotze la nuova idea per giugno

Calcio Mercato Inter Gotze | L’Inter continua il suo mercato, e lo fa pensando già alla prossima stagione, quando serviranno altri colpi importanti per andare a migliorare una squadra già piuttosto forte e completa come adesso. Conte detterà le regole e gli acquisti, mentre Ausilio e Marotta svolgeranno il lavoro pratico, andando a fare sondaggi e spesso avance alle big. I nomi che ultimamente vengono accostati ai nerazzurri sono tanti, e tra questi anche Mario Gotze, attaccante tedesco in forza al Borussia Dortmund.

Il giocatore è un’occasione, e la scadenza a giugno potrebbe essere molto appetitosa. Marotta però non è convinto, e nonostante l’idea fosse concreta già da un po di tempo, pare che le cose siano già state decise: Gotze è stato proposto, l’ad nerazzurro si è opposto e ha gentilmente declinato. Questa la notizia riportata in serata da cm.com.

News Inter: no a Gotze, nuove idee per l’attacco

Gotze è stata un’idea, e tale resterà. L’Inter ha altri piani, e soprattutto altri nomi, come ad esempio Martial e Chiesa. Il francese soprattutto nelle ultime ore si sta trasformando in una pista concreta, anche se trattare con lo United non sarà facile come sempre. Per Chiesa invece ci sono novità, la notizia.