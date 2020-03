Calciomercato Fiorentina: colpo Commisso, Pochettino o Spalletti

Calcio mercato Fiorentina Pochettino Spalletti Iachini | La Fiorentina di Rocco Commisso pensa in grande. Il club viola è uno di quelli che si sta muovendo tanto dalla scorsa estate. Diversi gli investimenti futuri e i tentativi di portare i big a Firenze. Il colpo Ribery non sarà di certo l’ultimo. Tanti acquisti giovani e già importanti fatti a gennaio, come quelli di Igor, Duncan, Kouamé, Cutrone, Amrabat e il rinnovo di Chiesa sempre più vicino. Intanto, la società con Barone e Pradé sta già lavorando in queste settimane per la prossima stagione. Adesso il destino di Iachini in panchina pare segnato, difficile la sua permanenza a prescindere dai prossimi risultati. Pochettino il sogno viola, ma c’è anche Spalletti che può tornare in panchina in Serie A.

Notizie Fiorentina, Spalletti il secondo nome in lista: Iachini verso l’addio?

Daniele Pradé, direttore sportivo del club viola, aveva parlato nelle scorse settimane anche del futuro dell’attuale tecnico. Il club ha un contratto con Iachini fino al 2021.

“Ha parlato con il Presidente e con Beppe Iachini. Ha capito bene il nostro progetto e sa dove vogliamo arrivare: abbiamo gli stessi obiettivi. Iachini sta facendo un ottimo lavoro, ha fiducia e stima di tutti, mi tengo stretto il mister”.

La Fiorentina ha rinnovato la fiducia nel proprio allenatore, ma pare che l’intenzione a fine anno sia quella di dividersi per pensare ancora più in grande. Commisso vuole arrivare tra le big di A e d’Europa, se non dovesse concludersi la trattativa per l’attuale svincolato Pochettino, si punterebbe su Spalletti.