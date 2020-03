Ultime Lazio, Acerbi convinto in caso di scudetto: “Raso i capelli se dovessimo vincerlo”

Ultime Lazio – Acerbi | E’ ferma la Lazio, assieme a tutto il campionato italiano. La formazione biancoceleste non scende in campo precisamente dal 29 febbraio. L’ultima sfida ha visto protagonista la società laziale che ha vinto in casa contro il Bologna, gara in cui era assente uno dei perni fondamentali della difesa di Simone Inzaghi. Il difensore Francesco Acerbi sta vivendo una nuova vita alla Lazio, confermandosi tra i difensori italiani più in forma dell’anno. Assieme alla sua squadra sta vivendo il sogno scudetto, pronto a scendere in campo quando potrà, per continuare lì da dove era stato interrotta la corsa del suo club. Ha deciso proprio lui di rispondere alle diverse domande da parte dei tifosi, attraverso il proprio profilo ufficiale di Instagram. Quello che segue, è “l’intervista” del numero 33 della Lazio.

Notizie Lazio, sogno scudetto: Acerbi lancia la scommessa via Instagram

La Lazio vola e lo fa anche per merito suo. Francesco Acerbi è uno degli artefici della cavalcata dei biancocelesti in Serie A ed è per questo che è diventato un beniamino dei tifosi laziali. Quest’ultimi, infatti, hanno riempito di domande il proprio difensore centrale. Lui ha provato a rispondere alle domande curiose dei tifosi: “Possiamo solo aspettare le decisioni sul proseguo della stagione, vediamo se faranno finire il campionato e slitteranno l’Europeo. Non si sa ancora nulla, non c’è nulla di scritto, questo dà fastidio. Sulla stagione nostra? Sapevamo che andasse così vista la qualità della squadra che abbiamo, siamo una grande squadra e lo stiamo dimostrando. Speriamo si riprenda al più presto. Mi manca il calcio, i compagni, la libertà, ma me la faccio passare. Obiettivi? La Champions è tra i miei obiettivi, ne ho tanti, ma voglio pensare ad uno alla volta. Scudetto? Ve lo dico: se lo vinciamo mi raso i capelli, ma lo faccio assieme ad Immobile, perché le cose si fanno sempre in due. Luis Alberto? Meglio Ciro. No scherzo, sono tutti e due fortissimi. In futuro voglio fare l’allenatore, alla Lazio ci resterei a vita, ma mi piace pensare anno dopo anno. Il mio idolo? Da piccolo facevo l’attaccante, era George Weah”.