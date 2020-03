La famiglia Agnelli, proprietaria della Juventus, si è resa protagonista di un gesto di solidarietà della Protezione Civile e della Fondazione La Stampa, impegnate ovviamente nella lotta al coronavirus.

Notizie Juventus, il gesto di Agnelli

Ad annunciare le ultime in casa bianconera è Radiocor, secondo la quale Exor e le altre aziende degli Agnelli hanno versato un contributo di 10 milioni di euro a titolo di donazione per la Protezione Civile italiana e per la Fondazione La Stampa, impegnata a rispondere alle necessità sociali e sanitarie di Torino e del Piemonte. C’è dell’altro: la famiglia proprietaria della Juve è in costante contatto con il Dipartimento della Protezione Civile, mettendo gratuitamente a disposizione i propri osservatori di mercato per individuare apparecchiature mediche e materiale di utilizzo sanitario sui mercati internazionali, agevolandone l’importazione in Italia.

Attraverso una delle società del gruppo impegnata nel noleggio, è stata aiutata anche la Croce Rossa con la messa a disposizione di vetture per la consegna di medicinali ed alimenti in tutta Italia. Ultima azione, ma solo in ordine di elenco, il contributo alle scuole con il sostegno alla didattica a distanza.