UEFA: Champions ed EL potrebbero giocarsi nei week-end

UEFA: Champions ed EL nel fine settimana? E’ questa la nuova ipotesi al vaglio della UEFA. L’organismo europeo sta pensando di disputare le gare nel fine settimana e non più solo nei turni infrasettimanale. Il tutto per recuperare le partite non giocate a causa del Coronavirus.

Uefa: il comunicato sulle gare ancora da giocare.

Le coppe europee si potrebbero giocare nei weekend. A renderlo noto è stata la stessa UEFA attraverso un comunicato ufficiale.

“Un impegno a completare tutte le competizioni nazionali ed europee per club entro la fine della stagione sportiva in corso, tutto dovrà essere deciso non oltre il30 giugno 2020.

Per questo motivo, qualora la situazione migliorasse e si riprendesse a giocare ultimando i campionati, la stagione potrebbe proseguire ma solo se la copertura sanitaria fosse adeguata e sufficientemente prudente.

Una novità potrebbe essere data dalle limitazioni o riduzione degli attuali slot esclusivi del calendario, che potrebbero comportare la programmazione delle partite di campionato nazionali a metà settimana e la programmazione delle partite delle competizioni UEFA per club nei fine settimana.

Inoltre potrebbero arrivare ache eventuali adattamenti dei turni di qualificazione della UEFA Champions League 2020/21 e della UEFA Europa League in caso di completamento tardivo della stagione sportiva 2019/20, ovvero dopo il 30 giugno 2020”.

L’organi europeo aveva già comunicato la volontà di ridiscutere anche le date della finale.