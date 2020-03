Coronavirus, Sticchi Damiani a CM24: “Se non si può giocare, meglio annullare la Serie A”

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, è intervenuto ai nostri microfoni per fare il punto della situazione sulla Serie A, sui tempi per ricominciare a giocare, e su cosa fare in caso di emergenza.

Serie A, quando si ricomincia e perché annullare: parla Sticchi Damiani

Il Lecce, come tutti gli altri club di Serie A, in questo momento non può scendere in campo. Ma la vita non si ferma ed anzi il lavoro è anche più complicato per i presidenti, alla guida di una nave con un orizzonte poco chiaro. “Devo garantire la solidità del club“, afferma il numero 1 dei salentini ai nostri microfoni, “devo lavorare immaginando che ci sia una luce, quindi non si ferma quello che è il lavoro quotidiano accanto a quello che è la gestione dell’emergenza“.

Ma quando si ricomincia? “Speriamo il prima possibile, vorrebbe dire che l’emergenza sarebbe. la speranza sarebbe il 2 maggio, significherebbe concludere entro il 30 giugno e sarebbe importante per la prosecuzione dei contratti“.

“Scudetto e retrocessioni già decise? No, piuttosto annulliamo”

Ecco, appunto. Cosa si fa coi contratti in scadenza a fine giugno? “Se serve per consentire il regolare svolgimento della stagione, giusto fare un eccezione e consentire un prolungamento dei contratti oltre quella data“.

Giovedì ci sarà un’altra assemblea di Lega. In questo momento di pausa del campionato, le squadre di Serie A hanno formato una serie di tavoli, formati dai rappresentanti delle società, a lavoro su come gestire l’emergenza, dal rapporto coi broadcaster, fino alla questione calendari e regolamenti, passando per la stessa questione sanitaria. Sticchi Damiani in prima persona è al lavoro al tavolo che opera sui regolamenti e nessuno meglio di lui può dirci cosa potrebbe accadere in caso non si possa tornare a giocare: “Cristallizzare la classifica non ha senso, il calendario decide tutto, non è un merito aver vinto prima, salvo che non ci siano distacchi abissali, a quel punto è più giusto annullare il campionato, siamo al lavoro per capire quale sia l’ipotesi più corretta. Se poi si torna al calcio giocato, allo playoff e playout sono inutili, a quel punto andiamo avantia nche in mesi scomodi, con il caldo“.