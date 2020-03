Oroscopo di oggi 17 marzo: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo martedì.

Oroscopo Paolo Fox 17 marzo 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Luna dissonante, senti che qualcosa non va, anche quelle sentimentali. Ci possono essere ripensamenti.

Toro. Non ti abbatti mai, nonostante tutto. Questo è un segno fortunato, avere Giove in buon aspetto signfica riuscire a superare problemi importanti. C’è fatica, ma arriverà il successo.

Gemelli. Dentro o fuori definitivo in settimana. Bisognerà capire se ad Aprile porterai avanti certi progetti. Saturno darà un picco di spinta positivo.

Cancro. In questo periodo c’è più fatica nel fare tutto. Assorbi le tensioni dell’esterno. Siamo tutti in una condizione di grande disagio. Saturno allenta la presa e rende l’orizzonte più libero. Puoi anche chiudere ciò che non ti piace più.

Leone. Devi stare attento alle tensioni che nascono in amore e in casa. Giorni di grande agitazione e di chiusura. E’ più facile che vengano alla luce tensioni nel rapporto.

Vergine. Hai grande capacità di concretizzare certi eventi. E’ chiaro che al momento sono tutti fermi. Sei costruttivo e razionale, riesce a darti una spinta, hai una marcia in più.

Oroscopo del giorno Paolo Fox

Oroscopo Paolo Fox 17 marzo 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Hai bisogno di un punto di riferimento stabile, non sei felice di come sei stata trattata nell’ultimo periodo. Ti chiedo di essere sereno, anche se so che per evitare discussioni spesso resti in silenzio.

Scorpione. In questi giorni ti prefiggi di concludere u naccordo o di portare avanti un progetto. Questo è evidente. Fai attenzione, entro fine mese il superfluo andrà tagliato. Ci saranno cambiamenti importanti.

Sagittario. Potrai vivere emozioni solo se ti stacchi dalla realtà. So benissimo che in questo periodo è difficile. Se ci sono troppe tensioni o dubbi puoi già pensare alla primavera. Guarda il futuro con ottimismo.

Capricorno. Luna e Giove dicono che questo segno è sempre pronto a rialzarsi. Sei capace didare una mano a tutti quelli che hanno bisogno anche se ci sono grandi difficoltà.

Acquario. Sei al punto di non ritorno. Alcune collaborazioni non funzionano e bisogna affrontarle con coraggio. In questo momento è importante fare ciò che desideri e non cosa è imposto dall’esterno.

Pesci. Vuoi vivere emozioni, le rassicurazioni più belle devono arrivare dalla famiglia. Non si riesce a chiudere un discorso d’amore. Negli ultimi tempi molte coppie sono arrivate ai ferri corti.