Notizie Milan, Kjaer: “La situazione è tragica in Italia”

Ultime Milan | Simon Kjaer, difensore del Milan, ha parlato nel corso di un’intervista concessa agli svedesi di TV2:

Ultime Milan, parla Kjaer

“Gli Europei rinviati? La UEFA ha preso la giusta decisione e la nostra Nazionale sente di sostenerla. Semplicemente non puoi giocare quel torneo. Per il calcio è una triste notizia, ma in questa crisi non puoi solo guardare al campo. Tutto questo non conta se rapportato alla salute delle persone. Ovviamente anche per noi giocatori è triste. La vita e la morte sono molto più importanti del calcio. Credo che tutti abbiano atteso con ansia gli Europei, non solo noi giocatori ma anche tutta la Danimarca. Ma non c’è semplicemente nulla da discutere. Questa crisi è terribile ed ora il calcio non conta. Quando un giorno avremo finito con l’emergenza, allora potremo iniziare a guardare avanti verso l’estate del 2021. Gli Europei sono una festa per tutti, e quest’anno non sarebbe stato possibile.