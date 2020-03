Notizie Juventus, secondo giocatore positivo al coronavirus

Con un comunicato ufficiale la Juventus ha annunciato il secondo caso di coronavirus che ha colpito i calciatori della formazione bianconera.

Ultime Juventus, secondo contagio

Come chiarto in precedenza, la Juve annuncia soltanto i nomi di coloro che risultano positivi ai test che dopo il contagio di Daniele Rugani stanno caratterizzando tutto l’organigramma societario, dai calciatori ai dirigenti passando per il personale amministrativo. Ecco quanto annunciato dal club: “Il giocatore Blaise Matuidi ha svolto esami clinici che hanno rivelato la sua positività al Coronavirus-COVID-19. Il calciatore, è già in isolamento volontario da mercoledì 11 marzo presso il suo domicilio. Il monitoraggio delle sue condizioni continuerà con le stesse modalità: in questo momento sta bene ed è asintomatico“. Anche il francese dunque risulta tra gli asintomatici, per fortuna le sue condizioni permettono ottimismo.

Juve news, sono 121 i tamponi da effettuare

Tante sono (121) le persone a lavoro per la grande famiglia bianconera e, da quando è diventata ufficiale la notizia del contagio di Rugani, sono tutte già in stato di isolamento. Le attenzioni più grandi, come nel resto dell’Italia, sono per i soggetti più a rischio come gli anziani o coloro i quali sono affetti da gravi patologie respiratorie: come confermato anche dal presidente dell’Empoli Corsi, la maggior parte delle preoccupazioni sono per il tecnico Maurizio Sarri, notoriamente un soggetto fumatore.