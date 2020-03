Notizie Inter, Young ha convinto: “sì” all’opzione sul rinnovo

Ultime Inter, Ashley Young ha convinto tutti a Milano. Il terzino della Nazionale inglese ha impressionato tutti non solo Conte.

Nel mercato di gennaio l’Inter si è rinforzata sulle corsie offrendo ad Antonio conte due calciatori in grado di far rifiatare, o prendere il posto, Candreva e Biraghi.

Sono arrivati insieme dalla Premier Ashley Young e Moses. Se per il nigeriano il futuro in nerazzurro sembra in bilico, lo stesso non si può dire per l’inglese. L’ex capitano del Manchester United ha avuto un impatto importante fin dal primo giorno sulla formazione nerazzurra.

L’ex capitano dei Red Devils si è guadagnato subito il posto da titolare in fascia sinistra e ha convinto tutti, anche la dirigenza che era dubbiosa sull’età del calciatore.

Ultime Inter: Young rinnova

Il tecnico ha promosso le sue qualità nel centrocampo a 5 e per questo la sua riconferma per il prossimo anno è scontata. Secondo quanto riportato dal Sun, infatti l’opzione per il rinnovo di un anno del suo contratto con l’Inter sarà esercitata dalla società in quessto finale di stagione. Per questo motivo Young continuerà la sua avventura in Serie A con la maglia nerazzurra ancora per un altro anno.