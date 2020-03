Notizie Genoa, Preziosi: “Ritorno in campo? si pensa al 9 maggio”

Ultime Genoa | Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Radio Kiss Kiss.

Il numero uno del Grifone ha detto la sua anche in merito alla decisione presa dalla UEFA sullo slittamento degli Europei e, quindi, sulla possibilità di concludere la Serie A come da programma anche se in ritardo disputando tutte e 12 le giornate che mancano da calendario.

Ultime Genoa, parla Preziosi

“Rinvio Europeo? È una decisione corretta. Sapevamo già del possibile rinvio, ne parlammo in Assemblea di Lega. A noi lo ha anticipato anche Agnelli, che come sapete fa parte dell’ECA. Non so quanto costerà questo rinvio ma questa decisione era necessaria da dover prendere per far concludere campionati e competizioni europee.

Il tutto virus permettendo e sperando che non si propaghi, in questo momento nessuno è veramente in grado di fare una previsione. Per i campionati non penso si possano fissare delle date. Penso che il decreto andrà oltre Pasqua.