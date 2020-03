Notizie Espanyol, sei casi di Coronavirus

Coronavirus, ecatombe Espanyol: scoperti ben sei casi. Il virus continua a diffondersi con un ritmo incessante. L’emergenza sanitaria ha colpito negli ultimi giorni soprattutto la Spagna. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, l’Espanyol starebbe per annunciare che sei membri della rosa sono risultati positivi ai sintomi del Covid-19.

Per ora, il club catalano non ha fornito i nomi dei giocatori che hanno contratto il virus, ma ha assicurato che tutti i contagiati hanno solo lievi sintomi e sono stretto osservazione. L’ Espanyol aveva fermato pochi giorni fa tutte le attività ed i calciatori si erano barricati in casa.

Troppo tardi, anche se la dieta includeva anche prodotti che rinforzavano il sistema immunitario. A questo punto, però, non è escluso che il numero di calciatori possa aumentare nei prossimi giorni poiché la squadra è stata a stretto contato ed ha svolto allenamento fino a qualche giorno fa.

Ultime Barcellona, nessun contagio ma è crisi di liquidità

In casa Barcellona, club della stessa città, dopo aver analizzato le conseguenze legate alla crisi generata dal Covid-19 Bartomeu ha indetto una call conference con il comitato direttivo del club per studiare le contromisure da adottare per prevenire l’epidemia e non mettere in crisi le finanze del club.

Appare evidente, secondo il quotidiano, storicamente molto vicino alle vicende blaugrana, che la sospensione dell’attività a tutti i livelli porterà il Barça ad attivare un piano anti crisi.