Mercato Inter, Musso come dopo Handanovic: Radu la contropartita

Mercato Inter: Musso nel mirino, Radu per convincere l’Udinese

Mercato Inter Musso | Il mercato dell’Inter non si ferma mai, anzi continua con grande intensità in vista della prossima stagione. I nerazzurri sono pronti a programmare per il futuro, e questo partendo dalla porta, dove Handanovic ha praticamente rinnovato, e dove servirà sicuramente un vice che sia di qualità. Nel mirino c’è – già da un po settimane – Juan Musso, portiere argentino in forza all’Udinese.

Quest’ultimo sta disputando un’ottima stagione, e la squadra friulana farà di tutto per non lasciarselo portare via dalle mani. La valutazione è di circa 20-25 milioni di euro, ma come riportato su cm.it, l’Inter avrebbe una strategia in mente: cercare di convincere l’Udinese con Radu, rumeno attualmente in prestito al Parma. Una contropartita interessante, anche viste le prestazioni del giocatore nella prima parte di stagione in Liguria.

Ultime Inter: la situazione portieri

L’Inter tira le somme per quanto riguarda il ruolo di portiere, e ragiona soprattutto in vista del futuro. Handanovic è stato blindato ancora, ma l’età avanzata del capitano nerazzurro costringerà ad un cambio di guardia, magari favorendo Musso, ancora giovane e di buon talento. Radu difficilmente troverà spazio a Milano, e sarà girato ancora una volta in prestito come accaduto quest’anno, o stavolta a titolo definitivo.