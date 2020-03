FIGC, Gravina annuncia: “Niente blocco retrocessioni, vogliamo finire il campionato”

FIGC, Gravina fa il punto della situazione: “Vogliamo terminare il campionato, ecco come”

FIGC – Gravina | Il numero uno della FIGC, il presidente Gabriele Gavina, è tornato a parlare della situazione vissuta in Italia. L’emergenza Coronavirus si riflette in Serie A e continuano ad esserci le discussioni in merito al proseguimento del campionato italiano. E’ arrivata la lunga sosta fino ad inizio aprile, ma è evidente che la fine dell’emergenza non è stabilita, con il dubbio dunque legato alla ripresa degli stessi campionati di calcio. All’interno della Lega Calcio si sta ragionando su come proseguire il campionato e il presidente Gravina, ai microfoni di Sportitalia, ha escluso delle ipotesi ben precise: “Non c’è alcuna intenzione di voler ammazzare il campionato. Noi lavoriamo su una sola esigenza, che è quella di portare a termine la Serie A e la deadline deve essere il 30 giugno. Entro quella data vogliamo chiudere il campionato, andare oltre non sarebbe impossibile, ma è molto difficile considerando diverse cose. Potrebbe arrivare un provvedimento internazionale e allora cambierebbero le cose”

