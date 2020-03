Euro2020 diventa Euro2021 a causa del coronavirus: è ufficiale

L’Europeo previsto inizialmente questa estate viene posticipato di un anno: la notizia è diventata ufficiale pochi istanti fa dopo la riunione dell’Uefa coi rappresentanti delle leghe europee.

Il coronavirus posticipa l’Europeo di un anno: ci sono anche le date

Tra i punti all’ordine del giorno della riunione di oggi, l’Europeo era tra i più controversi. Le ipotesi erano diverse: si era discusso anche di uno slittamento di qualche mese, a novembre o dicembre 2020 sul modello dei prossimi Mondiale in Qatar, ma sarebbe diventato troppo complicato per i calendari dei club, già congestionati dal ritardo attuale.

Si è così optato per il rinvio di un anno, con inizio l’11 giugno e la finalissima fissata per l’11 luglio.

Questo per permettere ai campionati nazionali di andare verso la naturale conclusione, evitando playoff e playout; stesso discorso anche per le competizioni europee, Champions ed Europa League, che saranno completate senza il ricorso a final four o altre modalità, come pure era stato paventato.

Chi vince campionato e Champions se non si dovesse riprendere?

Resta da capire, ma arriveranno novità a breve anche su questo aspetto, come terminarenno poi le varie competizioni qualora la situazione non dovesse migliorare. Vale a dire: se l’emergenza dovesse rientrare in tempi brevi, lo spostamento dell’Europeo permetterebbe di tornare in campo con le maglie di club e giocare.

Ma se così non dovesse essere? L’Uefa ha già lasciato trasparire qual è la soluzione più idonea secondo il regolamento attuale, ma non è detto che non possano arrivare modifiche a seguito del dibattito di oggi.