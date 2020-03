Emergenza Coronavirus, Chiambretti positivo? | L’Italia sta vivendo un periodo altamente complicato a causa dell’emergenza Coronavirus. Nessuno è esente dal contagio, anche vip, calciatori, politici e personaggi di rilievo stanno affrontando questo periodo in quarantena come previsto dal Decreto del Governo. Nelle ultime ore si è diffusa la notizia di un contagio anche a Mediaset che ha messo in allarme l’emittente televisiva: Piero Chiambretti e la madre pare siano risultati positivi al COVID-19.

Emergenza Coronavirus, Piero Chiambretti positivo

Stando a quanto riferisce BollicineVip, Piero Chiambretti è positivo al Coronavirus. Il conduttore di CR4 – La Repubblica delle Donne pare sia stato trovato positivo al COVID-19 ma la notizia non è ancora stata confermata ufficialmente. Il conduttore Mediaset e storico tifoso del Torino non è l’unico della famiglia contagiato: pare che anche la madre, Felicita Chiambretti, sia risultata positiva.

Chiambretti positivo, Mediaset in allarme: tanti vip a rischio

Se la notizia dovesse trovare riscontri, Mediaset ha già organizzato un piano per evitare ulteriori contagi. L’azienda televisiva ha consigliato a tutti gli ospiti dell’ultima puntata Michelle Hunziker, Jessica Notaro, Antonio Maggio, Clizia Incorvaia, Annalisa Chirico e Vittorio Sgarbi di stare in quarantena e monitorare il proprio stato di salute. I nomi citati non sono gli unici a rischio. Anche il cast fisso, formato da Cristiano Malgioglio, Iva Zanicchi, Lory Del Santo, Ambra Lombardi, Francesca Barra e tutti le componenti dietro le quinte potrebbero essere in pericolo.