Emergenza Coronavirus, Juventus Women in isolamento

Dopo le disposizioni per la squadra maschile e per tutto l’ambiente Juventus, il club di Torino ha preso provvedimenti anche per la squadra femminile. Dieci calciatrici (di cui non si conoscono i nomi) sono state poste in isolamento domiciliare per precauzione da contagi per il COVID-19. Le ragazze della Juventus Women e della Nazionale Italiana erano di ritorno dall’Algarve Cup, uno dei più prestigiosi tornei ad inviti riservati alle nazionali di calcio femminili che si sta disputando in Portogallo.

Notizie Juve, il comunicato sulla squadra femminile

La Juventus, sul proprio sito, ha emanato un comunicato ufficiale con cui avvisa l’isolamento domiciliare per dieci calciatrici della squadra femminile.

“Juventus comunica di aver disposto l’isolamento volontario domiciliare per dieci calciatrici delle Juventus Women e della Nazionale Italiana che, durante la trasferta o il viaggio di ritorno dall’Algarve Cup, potrebbero aver avuto contatti con un soggetto che si è successivamente rivelato positivo al COVID-19. Si specifica che le calciatrici sono tutte asintomatiche”.