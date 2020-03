Emergenza Coronavirus, Corsi sulla Juventus | Il Coronavirus ha costretto la Juventus, così come tanti altri club, all’isolamento di tutti i tesserati. Dopo la positività di Daniele Rugani (primo calciatore italiano a contrarre il virus), il club di Andrea Agnelli ha deciso per la quarantena per tutti i dipendenti del mondo Juventus.

Maurizio Corsi, Presidente dell’Empoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli circa l’emergenza Coronavirus che ha colpito l’Italia, soffermandosi soprattutto sulla Juventus.

“Non credo che in tre settimane si riesca ad uscire da questo periodo tanto complicato. Credo sia impossibile si giochi il 4-5 aprile visto quello che sta accadendo. Qualcuno vorrebbe cristallizzare le classifiche, per me vanno giocate tutte le gare fino alla fine del campionato fino ad agosto. Ho sentito Sarri e Martusciello, la situazione contagi alla Juventus è complicata perché ci sono 120-130 in isolamento“.

Notizie Juve, anche la squadra femminile in isolamento

E’ di poche ore fa la decisione della Juventus di mettere in isolamento domiciliare anche dieci calciatrici della squadra femminile. Le ragazze erano di ritorno dall’Algarve Cup, competizione internazionale che si sta tenendo in Portogallo, con la Nazionale Italiana e per precauzione si è deciso di isolarle. Tutta la società, dunque, è ferma e tornerà ad allenarsi a data da destinarsi. CLICCA QUI PER LEGGERE IL COMUNICATO DELLA JUVENTUS